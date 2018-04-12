Азербайджан глазами Евросоюза

Действующий президент Азербайджана переизбран на четвертый срок, продлённый теперь до семи лет. По официальным данным, за Ильхама Алиева отдано более 86 проц голосов.

Его жена Мехрибан заняла недавно учреждённую должность вице-президента.

Между тем, британский еженедельник The Economist поместил Азербайджан в категорию "авторитарная страна" и на 148-е место по уровню демократии из 167-и.

«Нефти у Азербайджана не так много, цена на неё упала, запасы газа довольно скромны, поэтому я ожидаю, что в ближайшие несколько лет произойдёт изменение баланса в отношениях между Азербайджаном и Западом, - сказал британский сотрудник Фонда «Карнеги Европа» Томас де Ваал. - Запад определённо нуждается в энергоносителях, но он может задавать Азербайджану некоторые трудные вопросы."

Сам Азербайджан пытается соблюдать военно-политический баланс в отношениях с большими игроками региона — Россией, Турцией, Ираном. С этого года он будет покрывать почти всю потребность в газе Грузии, потери от транзита которого может понести Армения.

«ЕС не имеет на Баку особого сильного влияния, он сам не говорит одним голосом, - продолжал Том де Ваал. - Приоритетные для ЕС страны на пост-советском пространстве — это Грузия и Украина. Так что, я думаю, к сожалению, Азербайджан не является темой большого разговора о внешней политике ЕС ".

Азербайджан включён в программу Евросоюза "Восточное партнёрство", но теперь они готовятся заключить новое соглашение, прежде всего, о торгово-экономическом сотрудничестве.