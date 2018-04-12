Междоусобица евроконсерваторов из-за Венгрии

Венгерское правительство подверглось критике за нарушение верховенства закона и фундаментальных прав. Она содержится в докладе «зелёного» евродепутата из Нидерландов Джудит Саргентини, изучавшей политику Будапешта в отношении миграции, образования и свободы слова.

“Есть риск серьёзного нарушения ценностей, на которых основан Евросоюз», - сказала она.

Саргентини заявила в Брюсселе, что против Венгрии нужно применить дисциплинарную статью 7-ю Договора ЕС.

Но на днях глава крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер поздравил лидера входящей в неё партии «Фидес» с победой на выборах. Он отметил хорошее экономическое развитие Венгрии и успехи Виктора Орбана в борьбе с незаконной миграцией на балканском маршруте.

Шведский член этой фракции Гуннар Хокмарк написал немцу Веберу:

«Я удивлён вашим тёплым поздравлением в адрес премьер-министра Виктора Орбана. Его партия победила на платформе популизма, с помощью антиевропейской, антисемитской и ксенофобской риторики».

Венгерский депутат из того же «Фидеса» и Европейской народной партии Ливия Ярока подвергла сомнению выводы Саргентини. Она призвала провести широкие дебаты по поводу доклада на пленарной сессии.

«Мы в нашей фракции всё обсуждаем открыто; каждый член может выразить своё мнение, - сказала она. - И я слышу совсем другие слова о Венгрии. В этом докладе много информациии представляется мне дезинформацией".