Рекорды и чудеса Лиги чемпионов

За последние семь лет ни один полуфинал Лиги чемпионов не обходился без мадридского "Реала". Правда, в этот раз судьба "королевского" клуба висела на волоске. В ответной игре подопечные Зинедина Зидана быстро растеряли преимущество, заработанное в первом матче. Решилось все уже в добавленное время. "Реал" получил возможность пробить пенальти. И Роналду справился со своей задачей.

Фото: REUTERS/Susana Vera

Один из возможных соперников "сливочных" – "Бавария". В четвертьфинале мюнхенский клуб встретился с "Севильей". Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Юппа Хайнкеса. Во втором матче забитых мячей зрители так и не увидели. Пять лет назад "Бавария" выиграла заветный трофей. Последний раз в полуфинале эта команда играла два года назад, но одолеть "Атлетико" у мюнхенцев не получилось.

"Ливерпуль" выбил из борьбы одного из фаворитов этого года – "Манчестер Сити". Результат первой игры - 3:0 в пользу команды Юргена Клоппа. Во втором матче "горожане" поразили ворота соперника уже на второй минуте, но два мяча, забитые игроками "Ливерпуля" во втором тайме, не оставили "Манчестеру Сити" никаких шансов.

Фото: REUTERS/Andrew Yates

Главное открытие нынешней Лиги чемпионов – "Рома", чью победу над "Барселоной" многие называют чудом. Итальянский клуб не доходил до полуфинала более 30 лет. И мало кто верил, что римляне смогут отыграться после поражения 1:4. Сам тренер "Ромы" Эусебио ди Франческо заявил на пресс-конференции, что его команда совершила нечто необыкновенное.

В активе "Реала" – 12 побед в Лиге чемпионов. Кроме того, это единственная команда, которой удалось завоевать титул два года подряд. У "Баварии" и "Ливерпуля" равное количество побед – пять. А вот "Роме" выиграть кубок пока не удалось ни разу.