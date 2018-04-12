Буффон: "Это преступление против спорта"

Решающий гол с пенальти в добавленное время и удаление Джанлуиджи Буффона за оскорбление арбитра стали самыми обсуждаемыми моментами матча между "Реалом" и "Ювентусом".

Буффон заявил, что произошедшее — преступление против спорта и добавил: "Я вовсе не опечален. Я ухожу с высоко пjднятой головой и с чувством радости за то, что мы сделали. Это мог сделать только "Ювентус", и его 11, нет 18, героев и воинов, носящих клубные цвета".

"Команда заслуживала хотя бы экстра-тайма, у нас еще оставались две замены и хорошие шансы на квалификацию", — сказал Массимилиано Аллегри.

"Пенальти есть пенальти, — ответил Зинедин Зидан. — Если он был, то он был, больше говорить не о чем. Мы вышли в полуфинал и мы счастливы".