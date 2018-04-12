Фильм Серебренникова "Лето" вошел в программу Каннского кинофестиваля

Фильм Кирилла Серебренникова "Лето" был включен в основную программу Каннского кинофестиваля. Об этом в ходе прямого эфира на пресс-конференции в Париже сообщил директор форума Тьерри Фремо. По его словам, режиссер получит приглашение лично представить в Каннах свою новую картину, однако неизвестно, сможет ли режиссер сделать это: в России он находится под домашним арестом по делу о хищении бюджетных средств.