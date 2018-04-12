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Фильм Серебренникова "Лето" вошел в программу Каннского кинофестиваля

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Фильм Серебренникова "Лето" вошел в программу Каннского кинофестиваля

Фильм Серебренникова "Лето" вошел в программу Каннского кинофестиваля
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Фильм Кирилла Серебренникова "Лето" был включен в основную программу Каннского кинофестиваля. Об этом в ходе прямого эфира на пресс-конференции в Париже сообщил директор форума Тьерри Фремо. По его словам, режиссер получит приглашение лично представить в Каннах свою новую картину, однако неизвестно, сможет ли режиссер сделать это: в России он находится под домашним арестом по делу о хищении бюджетных средств.

Фильм "Лето" повествует о жизни молодого Виктора Цоя и ленинградском андеграунде 80-х годов прошлого века.

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