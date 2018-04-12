Руководство IBU подозревают в коррупции

Австрийская полиция проводит расследование в отношении руководства Международного союза биатлонистов (IBU), которое подозревается в получении взяток за предполагаемое сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.

11 апреля в штаб-квартире союза в Зальцбурге прошёл обыск. Были допрошены президент организации норвежец Андерс Бессеберг и ее генеральный секретарь немка Николь Реш. В четверг они объявили, что приостанавливают исполнение должностных обязанностей на время расследования.

Ситуацию прокомментировал глава австрийского антидопингового агентства Михаэль Цепик:

"Я прошу у вас понимания. Расследование продолжается. Мы поддерживаем тесный контакт с отделом прокуратуры по расследованию коррупции и экономических преступлений, с федеральной полицией и ВАДА. Но мы не можем раскрывать детали расследования".

Обвинения против Международного союза биатлонистов выдвинул в интервью норвежской телерадиокомпании NRK информатор ВАДА Григорий Родченков.

Расследование в отношении Андерса Бессеберга проводится также в Норвегии. Сам он отвергает все обвинения.