В светлое будущее Volkswagen поведет Херберт Дис

Новым председателем правления немецкого автогиганта Volkswagen станет Херберт Дис. Об этом стало известно в четверг вечером по окончании заседания наблюдательного совета в Вольфсбурге.

59-летний Дис пришел в концерн летом 2015 года и возглавил марку Volkswagen. За 3 года, отметили члены наблюдательного совета, ему удалось значительно повысить эффективность своего подразделения.

По данным немецких СМИ, предшественник Диса во главе концерна - 64-летний Маттиас Мюллер - добровольно решил оставить свой пост, несмотря на то, что его договор истекает лишь в 2020 году.

Новому главе Volkswagen предстоит окончательно оставить в прошлом "дизельный скандал", который обошелся компании в 25 миллиардов евро, и перестроить работу концерна в свете развития альтернативных двигателей и электромобилестроения.