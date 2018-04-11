Цукерберг "не против" регулирования интернета и соцсетей

Марк Цукерберг не против регулирования интернета и социальных сетей, но, по его мнению, следует убедиться в том, что подобные ограничения не ставят палки в колеса малым и средним предприятиям сектора. Об этом глава компании Facebook заявил в среду, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей по энергетике и торговле.

Цукерберг снова, как и накануне в Сенате, выразил огорчение в связи с тем, что личные данные миллионов пользователей его соцсети были проданы одним из разработчиков (британской компанией Cambridge Analytica). "Мы сделаем все, чтобы этого не повторилось", - заверил он собравшихся.

Конгрессмен от штата Техас Джин Грин задал ему вопрос о том, как Facebook намерен адаптироваться к европейскому Общему регламенту по защите персональных данных, который вступает в силу в мае 2018 года в 28 государствах ЕС: "Вы берете на себя обязательства, что Facebook гарантирует американцам тот же уровень защиты, что скоро будет действовать в Европе благодаря Общему регламенту"?

"Да, Конгрессмен, - скромно ответил Цукерберг. - Мы считаем, что люди во всем мире заслуживают достойной защиты персональных данных. Мы за последние годы использовали многочисленные средства контроля. "Общий регламент" требует от нас пойти еще дальше, и мы намерены распространить эти стандарты на весь мир".

Ряд экспертов и манифестанты, организующие акции протеста перед Капитолием, убеждены, что новые европейские требования позволят избежать ситуации, когда собранные без ведома пользователей их личные применяются недолжным образом, например, для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей и влияния на их выбор.