Воислав Шешель признан виновным в преступлениях против человечности во время войны на Балканах. Международный суд в Гааге приговорил лидера Сербской радикальной партии к 10 годам лишения свободы. При этом ему засчитан срок, который он ранее провел в тюрьме. Фактически Шешель уже отбыл наказание.

Лидер Сербской радикальной партии обвиняется в преследованиях людей по политическим, расовым и религиозным мотивам, а также в причастности к массовым депортациям мирного населения и этническим чисткам. В 2003 году Шешель добровольно сдался Международному трибуналу по бывшей Югославии. В общей сложности он провел в заключении почти 12 лет. В 2014 году Шешеля, у которого диагностировали рак, отпустили на лечение в Сербию. Позже в отношении него суд вынес оправдательный приговор, но затем прокуратура трибунала подала апелляцию. Ее рассмотрение началось в декабре прошлого года.

Сам Шешель заявил, что вердикт противоречит англосаксонскому праву. Его слова приводит агентство ТАСС. Как заявил лидер Сербской радикальной партии, суд должен был или подтвердить оправдательный приговор, или вернуть дело на новый процесс.