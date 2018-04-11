Трамп посоветовал России "быть готовой" к новым ракетным ударам по Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Об этом он написал в среду на своей странице "Твиттере".

"Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать - хорошие, новые и "умные", — написал он.

Трамп также заявил, что отношения между США и Россией еще никогда не были такими плохими.

Заявления Трампа прозвучали в ответ на слова российского посла в Ливане о готовности России сбить все ракеты, которые будут выпущены в направлении ближневосточной страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Трампа: "Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории".