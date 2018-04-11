Почти десять лет поклонники литературного творчества Мэри Энн Шаффер и Энни Бэрроуз ждали экранизации романа "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков". Это история жителей деревни оккупированного в годы войны острова Гернси, которые создают книжный клуб для тайных встреч. В переписке с ними молодая писательница Джулиет находит вдохновение для своей новой книги. Образ главной героини на экране воплотила актриса Лили Джеймс.
"Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков"
"Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков"
"Мне очень понравилось работать над этим фильмом. Актёрский состав просто потрясающий. Эти яркие персонажи, эта история меня взволновали. И так здорово находиться сегодня здесь", - делится впечатлениями исполнительница главной роли в день премьерного показа в Лондоне.
Первыми ленту знаменитого кинорежиссёра Майкла Ньюэлла ("Четыре свадьбы и одни похороны", "Человек в железной маске", "Гарри Поттер и Кубок огня") увидят британские зрители. Затем она выйдет в европейских странах, в Австралии и Новой Зеландии. Фильм также будет доступен подписчикам телесервиса Netflix в странах Восточной Европы.