Почти десять лет поклонники литературного творчества Мэри Энн Шаффер и Энни Бэрроуз ждали экранизации романа "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков". Это история жителей деревни оккупированного в годы войны острова Гернси, которые создают книжный клуб для тайных встреч. В переписке с ними молодая писательница Джулиет находит вдохновение для своей новой книги. Образ главной героини на экране воплотила актриса Лили Джеймс.

"Мне очень понравилось работать над этим фильмом. Актёрский состав просто потрясающий. Эти яркие персонажи, эта история меня взволновали. И так здорово находиться сегодня здесь", - делится впечатлениями исполнительница главной роли в день премьерного показа в Лондоне.

Первыми ленту знаменитого кинорежиссёра Майкла Ньюэлла ("Четыре свадьбы и одни похороны", "Человек в железной маске", "Гарри Поттер и Кубок огня") увидят британские зрители. Затем она выйдет в европейских странах, в Австралии и Новой Зеландии. Фильм также будет доступен подписчикам телесервиса Netflix в странах Восточной Европы.