Полезная энергия моря

"Этот проект очень выгоден для нынешних и будущих жителей района европейского Средиземноморья, так как данная энергия на семьдесят пять процентов возобновляема. А сокращение выбросов углекислого газа составляет до восьмидесяти процентов по сравнению с традиционными источниками.

Да, это умная сеть, так как, чтобы избежать энергетических потерь, она осуществляет обмен энергии между зданиями. Например, когда мы хотим охладить офисы, мы используем тепло, которое производится при подогреве воды для соседних зданий. А тепло морской воды мы забираем через специальный обменник, который позволяет без смешивания воды переносить его в наши сети снабжения пресной водой.

Такое решение может быть использовано при реализации всех новых программ по строительству жилья и других зданий. Нужно просто найти так называемый возобновляемый источник энергии. Это может быть морская вода, грунтовые воды, просто земля, река, озеро или даже системы сточных вод.

Что особенно интересно в этом проекте, это то, что его преимуществами воспользуются десятки тысяч людей, которые приедут жить или работать в этот район. И при этом они даже не будут осознавать, что используют в основном возобновляемую энергию, а также значительно сокращают выбросы углекислого газа.

Уже сейчас есть много людей, которые интересуются проектом. Мы почти каждую неделю проводим экскурсии по нашим объектам. К нам уже приезжали из Великобритании, Швейцарии и даже из Китая".