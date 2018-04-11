Новая энергия моря

Средиземное море приобретает еще большее значение для Марселя. Второй по величине город Франции продолжает расти, и чтобы удовлетворить свои энергетические потребности, ищет новые устойчивые решения. Одно из них предлагает море.

Энергия, выделяемая разностью температур морской и пресной воды, используется для охлаждения или отопления здания нового квартала. Этот проект, получивший название Massileo и пользующийся поддержкой европейских фондов, развивает технологии, которые никогда раньше не применялись в таких масштабах.

Он охватывает площадь в два и семь десятых гектара, на которых размещены гостиница, жилые дома и офисные здания.

Более 750 человек уже пользуются этой энергетической сетью, экологически устойчивой и умной, - ведь здания могут обмениваться энергией между собой. Люди, которые живут или работают в такой среде, по-новому смотрят на проблемы экологии.

Роман Хук, менеджер программы "EIFFAGE":

"У меня сложилось впечатление, что, когда коллеги из компании "Eiffage" переехали в это энергоэффективное здание, они стали более чувствительными к экологическим проблемам. Они стали сортировать мусор, бумагу, которую они использовали ежедневно, начали проводить кампании по уборке отходов на улице, чтобы сделать окружающую среду более приятной".

Новая энергия - это и новые способы ее использования. Соседи даже соревнуются друг с другом - кто потребляет меньше? О деталях рассказывает консьерж.

Лоран Пиро, консьерж:

"В каждой квартире установлен специальный цифровой приемник, в функции которого входит, в том числе, и так называемый энергетический тренинг, позволяющий оптимизировать потребление энергии при использовании электричества, розеток, холодной и горячей воды, а также системы отопления".

Счета становятся меньше, источники энергии - надежнее. За энергетической моделью Massileo пристально следят и в других городах Европы и мира.