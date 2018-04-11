Рубль падает — правительство обещает справиться

Правительство России заявляет, что справится с санкциями, пока на биржах стремительно снижаются основные индексы и курс национальной валюты. В ходе выступления в Госдуме премьер Дмитрий Медведев обвинил США в попытках помешать развитию страны и создать напражённость в экономике. Впрочем, в правительстве не считают ситуацию критической.

«Нет сомнения, что мы с этим давлением справимся. Мы уже научились это делать. И обратим в конечном счете все эти действия на пользу нашей собственной экономике, нашему собственному экономическому развитию», — говорил Медведев.

Финансовые аналитики говорят, что динамика падения курса рубля напоминает о кризисе 2014 года. За сутки национальная валюта подешевела по отношению в доллару и евро больше чем на десять процентов.

На торгах в среду был пробит ещё один психологический потолок — 80 рублей за евро и 65 за доллар. Как сообщают столичные издания, россияне бросились скупать валюту.

Тем временем, российские власти всё не определятся с ответом на санкции США. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ограничить импорт американской продукции. Медведев выступил против контрсанкций, которые могут нанести ущерб России, но не исключил политических мер, в частности, пересмотра некоторых направлений сотрудничества с США.