Сенаторы поставили Цукербергу "зачет"

Честность - лучшая политика, мог бы сказать Марк Цукерберг после сенатских слушаний, на которых ему задавали вопросы по поводу конфиденциальности персональных данных. Стоимость акций Facebook по итогам заседания подскочила на 4, 5%.

Сенатор от Демократической партии Дик Дурбин поинтересовался: "Вам бы понравилось, если бы с нами поделились информацией о том, в каком отеле вы остановились?".

На что Марк Цукерберг после паузы ответил - "Нет".

Дик Дурбин между тем продолжал: "Если бы вы с кем-то общались бы в мессенджере, готовы бы вы были раскрыть имена тех, с кем вы состояли в переписке?".

И на этот вопрос Марк Цукерберг ответил отрицательно.

"Собственно, это и есть разговор о праве на конфиденциальность, о возможных пределах того, что вы готовы рассказать о себе в современной Америке во имя - цитата - "объединения людей во всем мире", - заключил сенатор Дик Дурбин.

По мнению профессора правоведения Дэвида Ливайна, работающего на юрфаке университета Калифорниии, Марк Цукерберг выглядел серьезно и говорил искренне.

"Ему на "отлично" удалось выглядеть искренним, раскаивающимся, он смотрел в глаза в момент, когда это требовалось, он опускал очи долу, когда он слушал того, кто к нему обращался. С высокой долей вероятности можно утверждать, что его этому научили. Выглядеть искренне. Выглядеть так, словно он хочет сотрудничать с сенаторами. Так он смог защитить свою позицию", - полагает Дэвид Ливайн.

В среду глава Facebook выступит перед законодателями из Палаты представителей.