Сирийская доктрина Трампа

Американский лидер останется в ближайшее время в Вашингтоне, чтобы координировать шаги США и их союзников в связи с событиями в Сирии и, как заявила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс, "следить за развитием ситуации".

В течение вторника у Трампа состоялись новые беседы по телефону с Терезой Мэй и Эмануэлем Макроном. Все трое сочли необходимым ответить на химатаку в Сирии.

По мнению западных лидеров, в ее ходе использовались такие отравляющие вещества, как хлор и зарин. Россия уверена, что никакой атаки на сирийскую Думу не было, а кадры, которые обошли весь мир, постановочные.

Как полагает Роберт Бернс из Associated Press, "взвешиваются все обстоятельства и последствия, одно из которых - в чем смысл возможного ответного удара, кроме как показать, что это и есть ответ? Что с помощью таких действий можно достигнуть в военном или политическом смысле?".

По сообщениям, жертвами химатаки могли стать не менее 60 человек. Представители Сирийского Красного Полумесяца и российские специалисты не нашли в Думе следов применения химических веществ, об этом заявлял глава МИД России Сергей Лавров