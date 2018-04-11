Новые столкновения с полицией в Нотр-Дам-де-Ланд

Сопротивление оказывалось, как сообщается, "умеренное", но новых столкновений с полицией эконактивистам избежать не удалось.

Разгон протестующих во французском Нотр-Дам-де-Ланд начался еще 9-го апреля. Лагерь был установлен активистами против строительства аэропорта, эти люди стали сквоттерами, поскольку построили жилье и вели хозяйство на земле, которая им не принадлежит.

В январе правительство Франции отказалось от идеи возведения аэропорта, повод для протеста был исчерпан. Но те, кто уже "обжился" в Нотр-Дам-де-Ланд, отказались переселяться.

Для их принудительного выселения были направлены силы полиции и жандармерии, которых встретили и "коктейлями Молотова", а также камнями и палками. За первые дни удалось выселить только 10 сквотов из существующих 97.