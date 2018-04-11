Еврокомиссия проверяет Руперта Мердока

Еврокомиссия заподозрила структуры, входящие в медиаимперию Руперта Мердока, в нарушении норм Евросоюза по конкуренции. Речь идет о соглашении, которое регулирует права на покупку и трансляцию спортивных состязаний как в странах-членах ЕС, так и за их пределами.

Сообщается, что инспекторы Еврокомиссии побывали и в лондонский офис компании 21st Century Fox, которая также принадлежит Мердоку. Были изъяты документы и скопировали файлы, содержавшиеся на компьютерных серверах. Представитель Fox Networks заявил, что медиаимперия в полном объеме сотрудничает со следствием.

А Еврокомиссия подтвердила, что по ее распоряжению во вторник "в ряде стран ЕС прошли необъявленные проверки в организациях, занимающихся распределением медийных прав на освещение спортивные мероприятий".