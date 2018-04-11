Жертвами крушения военного самолёта ИЛ-76 в Алжире стали 257 человек - Минобороны

Министерство обороны Алжира подтвердило факт крушения в среду военно-транспортного самолета Ил-76. Сообщается о гибели 257 человек.

По имеющейся информации, самолет перевозил также 26 бойцов "Фронта Полисарио", выступающего за освобождение Западной Сахары.

Самолет следовал в населенный пункт Башар, расположенный на юго-западе страны. Он упал через несколько минут после взлета с аэродрома военной базы Буфарик, в 50 километрах к югу от столицы Алжира.

После падения борт загорелся. На месте катастрофы работают Службы гражданской обороны Алжира.