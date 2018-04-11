Авиакатастрофа в Алжире: погибли более 100 человек

На борту разбившегося в среду в Алжире военно-транспортного самолета Ил-76 по уточненным данным находились 105 человек, выживших нет.

По имеющейся информации, 26 пассажиров были из Западной Сахары.

Самолет с военнослужащими на борту следовал в населенный пункт Башар, расположенный на юго-западе страны. Он упал через несколько минут после взлета с аэродрома на военной базы в Буфарике в 50 км к югу от столицы страны.

После падения борт загорелся. Ведется поисковая операция, к месту катастрофы выехали десятки машин служб гражданской обороны Алжира.