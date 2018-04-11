"Реал" и "Бавария" - в полуфинале Лиги чемпионов

"Реал" пробил себе дорогу в полуфинал Лиги чемпионов. Интрига держалась до последнего. На второй минуте игрок "Ювентуса" Марио Манджукич открыл счет, а еще через полчаса оформил дубль. Во втором тайме забил Блез Матюиди. В основное время "Реал" так ни разу и не смог поразить ворота соперника. Под конец игры счет по итогам двух матчей составлял 3:3. "Королевский" клуб спас пенальти, назначенный в добавленное время. Капитан "Ювентуса" пытался оспорить решение судьи и получил красную карточку. Бил по мячу Роналду и не промахнулся. 3:1 в пользу "Ювентуса" – итог ответной встречи, но "Реалу" этого хватило, чтобы пробиться в полуфинал.

Фото: REUTERS/Susana Vera

"Сливочные" - единственный испанский клуб, который сыграет в полуфинале Лиги чемпионов. "Севилья" и "Бавария" так и не открыли счет в ответном матче, так что всё фактически решилось неделю назад. Тогда мюнхенская команда забила дважды. Отметились в той игре Хесус Навас и Тьяго Алкантара. В ворота немецкого клуба влетел лишь один мяч – от Пабло Сарабии. После двух игр счет 2:1, и дальше идет "Бавария".

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Днем ранее определились двое первых полуфиналистов: "Рома", которая сотворила чудо, отыгравшись после разгрома от "Барселоны", и "Ливерпуль", выбивший из борьбы "Манчестер Сити".