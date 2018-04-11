Зелёная планета Елизаветы II

Английская королева Елизавета II снялась в новом документальном фильме известного телеведущего и натуралиста Дэвида Аттенборо, посвящённом охране окружающей среды. Фильм рассказывает о королевской программе поддержки лесных заповедников "Полог Содружества".

Разговор ведущего с королевой несколько раз прерывался из-за шума пролетающих вертолетов.

Елизавета II: "Почему они всегда начинают летать, когда мы хотим поговорить? Такое впечатление, что это президент Трамп летит или Обама".

Новый фильм называется "Зелёная планета королевы". Кроме Елизаветы II и членов её семьи в нем снялась американская актриса Анджелина Джоли. Премьера фильма состоится 16 апреля на телеканале ITV.