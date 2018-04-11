Компания Netflix представила в голливудском кинотеатре ArchLight один из своих самых высокобюджетных оригинальных продуктов — новый научно-фантастический сериал "Lost in Space" ("Затерянные в космосе"), рассказывающий о путешествии семьи Робинсонов к новой планете в 2046 году.
Возвращение "Затерянных в космосе"
Возвращение "Затерянных в космосе"
Ремейк одноименного американского сериала, выходившего в середине 1960-х годов, снимала студия Legendary Television. Все 10 эпизодов первого сезона будут доступны на видеоплатформе Netflix с 13 апреля.
Авторы сценария — Мэтт Сазама и Бёрк Шарплесс. В главых ролях — Тоби Стивенс, Молли Паркер, Игнасио Сериччио. В ремейке также появятся актеры, игравшие в оригинальной версии.