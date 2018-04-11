Пожар в школе танцев

Ученицы школы танцев в американском городе Эджуотер (штат Нью-Джерси) пытаются выбраться из горящего здания. Кто-то спускается по приставной лестнице, а кто-то вынужден прыгать с балкона второго этажа. Мэр города сообщил, что незначительные травмы получили от 10 до 15 девушек.

Илкер Кесайктас, автор этого видео, рассказал, что, увидев пламя, тут же схватил огнетушитель, но было уже поздно: огонь распространялся с невероятной скоростью.

Помимо танцевальной школы, в этом здании располагались небольшой ресторан, автомойка, магазин запчастей и салон красоты. Что стало причиной возгорания - пока неизвестно. Но, по основной версии, пламя вспыхнуло в помещении ресторана.