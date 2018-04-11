Крушение Ил-76: в стране объявлен траур

Авиакатастрофа военно-транспортного самолёта на севере Алжира унесла жизни 257 человек. По официальным данным, на борту находились 10 членов экипажа и 247 пассажиров. Большинство из них – военнослужащие Вооруженных сил страны и члены их семей.

Самолет Ил-76 вылетел в среду утром с авиабазы в Буфарике неподалеку от столицы. Он следовал в населённый пункт Башар, расположенный на юго-западе страны. Через несколько минут после взлета самолет рухнул на сельскохозяйственное поле и тут же загорелся.

По имеющейся информации, самолёт перевозил также 26 бойцов "Фронта Полисарио" - организации, которая выступает за независимость Западной Сахары.

"Мы услышали громкий взрыв. Все вокруг заволокло дымом. Мы сразу поняли, что это авиакатастрофа, а не простая авария. Когда прибыли на место, то увидели разбросанные повсюду тела. Это очень страшная трагедия", - говорит этот очевидец.

По некоторым данным, пострадал один человек - работник местной фермы, который находится в больнице.

В настоящем момент ведётся расследование причин крушения, а также опознание тел. По числу жертв катастрофа Ил-76 стала крупнейшей за всю историю Алжира. Правительство республики объявило трехдневный национальный траур. В пятницу во всех мечетях страны пройдут поминальные молитвы по погибшим. Соболезнования алжирскому президенту Абделю Азизу Бутефлике направил российский лидер Владимир Путин.