Йеменские мятежники-хуситы заявили, что нанесли ракетный удар по зданию Министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде, а также поразили объекты в Наджране и в Джизане. В то же время СМИ королевства сообщили, что саудовские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Эр-Риядом, Джизаном и Наджраном по меньшей мере три баллистические ракеты, которые были запущены хуситами. Также сообщается, что саудовские военные сбили два беспилотника хуситов в Джазане и Абхе .
Хуситы нанесли удар по Эр-Рияду
Хуситы нанесли удар по Эр-Рияду
Вооруженный конфликт в Йемене между правительственными войсками и хуситами вспыхнул в августе 2014 года. За это время, по данным ООН, погибли по меньшей мере 10 тысяч человек. В наиболее активную фазу это противостояние перешло весной 2015 года после вторжения коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.