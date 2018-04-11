Закрывается старейшая венгерская газета

В Венгрии закрывается старейшая газета страны "Мадьяр Немзет" ("Венгерская нация"). Главный редактор газеты объяснил это решение тем, что ее владелец, бизнесмен Лайош Симичка, больше не может финансировать убыточное издание.

"Мадьяр Немзет" придерживалась консервативных позиций и на протяжении многих лет поддерживала партию "Фидес". В феврале 2015 г. Лайош Симичка поссорился с премьер-министром Виктором Орбаном и газета стала оппозиционной. Но публикация антиправительственных материалов не смогла переубедить венгерских избирателей, которые на последних парламентских выборах подавляющим большинством проголосовали за партию Виктора Орбана.

Дьёрдь Жомбор, заместитель главного редактора: "Если бы она получила хотя бы не такое подавляющее большинство, это бы означало, что страна осознает, что ее обманывают; что все, что правительство рассказывает им о Соросе и миграции это политическое лицемерие".

"Мадьяр Немзет" была основана в 1938 г. при правителе Миклоше Хорти и не закрывалась ни при фашистском режиме Салаши, ни во времена Венгерской народной республики.

Андреа Хаягош, Евроньюс: «"Мадьяр Немзет" выходила в Венгрии 80 лет. Еще одна газета, выпускавшаяся с середины XX века, "Непсабадшаг" ["Народная свобода"], закрылась ровно полтора года назад».