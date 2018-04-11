Расследование причин крушения Ми-8 ведет МАК

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения вертолета в Хабаровске. Как сообщила его официальный представитель, "в ближайшее время комиссия вылетит на место жесткой посадки" Ми-8, в результате которой погибли 6 человек.

"Ми-8" разбился в среду утром на пустыре в районе улиц Антенная и Хирургическая. При ударе о землю вертолет загорелся и разрушился, его обломки разлетелись в радиусе километра.

"На данный момент пожар ликвидирован, - сообщил журналистам Алексей Петрук, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, - на место выдвинулись все силы и средства... Найдены 2 бортовых самописца, изъяты Следственным комитетом для изучения".

Ми-8, принадлежавший авиакомпании "Восток", выполнял учебный полет. В списке погибших: проверяющий Алексей Штанько, три командира экипажа - Дмитрий Макаров, Антон Ермаков и Виктор Посохов, бортмеханик Юрий Борода и второй пилот Игорь Ульянов.

Найденные бортовые самописцы будут расшифровывать в лаборатории Межгосударственного авиационного комитета в Москве.

Следственными органами Дальневосточного управления возбуждено уголовное дело по нарушению правил безопасности движения воздушного транспорта. Рассматриваются три основные версии крушения: погодные условия, техническая неисправность судна и ошибка пилотирования.

Следователи начали изъятие документов в компании "Восток". По словам заместителя генерального директора авиакомпании, вертолет был не новым, но годным к полетам. По информации о договоре страхования в базе данных Национального союза страховщиков, ответственность авиакомпании "Восток" застрахована в компании "Согаз".

Власти края объявили четверг днем траура.