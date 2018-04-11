В Альпах пропал миллиардер Хауб

В итальянских Альпах разыскивают немецкого миллиардера Карла-Эривана Хауба. Представитель одной из богатейших семей в мире пропал во время катания на лыжах в районе курорта Червино.

Утром в субботу он вышел из отеля, а вечером пропустил назначенную встречу в приграничном швейцарском поселке Церматт. Семья миллиардера сообщила, что выделила крупную сумму денег на поисковую операцию, однако работу спасателей значительно осложняет плохая погода.

Карл-Эриван Хауб возглавляет холдинг Tengelmann. Под его контролем работает целый ряд торговых сетей, в том числе Obi и Plus.