В Белграде демонтировали бюст Гагарина

В Белграде по просьбе горожан был демонтирован бюст первого космонавта Юрия Гагарина. Памятник был установлен только 8 апреля и его официальное открытие было намечено на 12 апреля, день космонавтики.

Но внешний вид памятника был высмеян пользователями социальных семей. Голова космонавта оказалась слишком маленькой по сравнению с массивным постаментом. В результате зрителям, находившимся в непосредственной близости от памятника, бюст Гагарина был просто не виден.

После волны критики заказчик памятника, фонд "Братья Карич", распорядился демонтировать бюст и как можно скорее заменить его на новый, соразмерный постаменту.