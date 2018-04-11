Бизнес-модель "Фейсбука" под вопросом

Одна из самых успешных компаний в мире «Фейсбук» вынуждена оправдываться и признавать ошибки, в том числе, в собственных подходах к ведению бизнеса. «Мы недооценили пределы нашей ответственности», — говорил основатель социальной сети Марк Цукерберг на слушаниях в Конгрессе США.

Это уже не первое такое публичное заявление со стороны главы компании. Сейчас он извиняется за то, что данные десятков миллионов пользователей без их ведома попали в распоряжение коммерческих структур. До этого Фейсбук оказался в центре скандала из-за дела о российском вмешательстве в американские выборы: социальная сеть стала одной из основных площадок для агитации.

В феврале, в 14-ю годовщину запуска проекта, Цукерберг писал, что история «Фейсбука» оказалась далеко не идеальной. «Я совершил почти все ошибки, которые только можно себе представить. Я создал множество технических проблем и заключил кучу плохих контрактов. Я доверял не тем людям» — признавал создатель проекта.

Последние годы были отмечены стремлением к переменам. Платформа разрослась до чрезвычайно больших размеров, автоматические алгоритмы не справляются, вызывая всё больше критики. Одним из последних новшеств стала концепция взаимоотношений с пользователями: люди должны общаться не со страницами, а с людьми.

Цукерберг отмечал, что в 2018 социальная сеть должна стать не просто площадкой для развлечений и пассивного потребления информации — основатель социальной сети хочет, чтобы его проект был полезен для общества. Важным достижением он назвал сокращение времени, которое пользователи тратили на «Фейсбук». При этом общее количество участников социальное сети продолжает расти. По итогам прошлого года, число активных пользователей выросло на 14%.

Отвечая на вопрос сенатора Оррина Хэтча о том, как удаётся сохранить бизнес-модель, при которой люди не платят за пользованием сервисом, Цукерберг был краток: «Сенатор, мы показываем рекламу».

Реклама действительно приносит серьёзные доходы. По итогам прошлого года, выручка Фейсбука выросла почти в полтора раза и превысила 40 миллиардов долларов. Это почти исключительно прибыль от продажи рекламы. Такая модель вызывает вопросы у американских парламентариев. Сенатор от Аляски Дэн Салливан просил уточнить, действительно ли «Фейсбук» является технологической компанией, или, может быть, его правильнее было бы называть крупнейшим в мире издателем.

«Чувствуем ли мы ответственность за то, что опубликовано на нашей платформе?» — отвечал Цукерберг: «Я думаю, что да. Но мне не кажется, что это противоречит нашему фунадментальному принципу: мы являемся технологической компанией, которая прежде всего нанимает инженеров для создания конечного продукта».

За время слушаний в Конгрессе акции «Фейсбука» подорожали на несколько процентов и показали лучший результат на бирже за последние два года.