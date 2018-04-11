"ЦСКА, повторите успех "Ромы"

Нелегкую задачу предстоит решить игрокам ЦСКА в ответной четвертьфинальной игре с "Арсеналом" в Лиге Европы. Первая встреча, которая прошла на поле английского клуба, закончилась крупным поражением московской команды – 1:4. По два дубля тогда оформили Аарон Рэмзи и Александр Ляказетт, у москвичей единственным голом отметился Александр Головин.

Руководство Российской премьер-лиги, впечатлённое успехом "Ромы" в матче с "Барселоной" в Лиге чемпионов, призвало игроков ЦСКА повторить успех итальянцев. Днем ранее римская команда отыгралась после такого же разгромного счета.

Не теряет надежды и тренер москвичей Виктор Гончаренко: "Если ты в футбол выходишь играть без веры, то, значит, невозможно ничего сделать. Конечно, мы завтра выходить должны с верой, что мы можем изменить ситуацию".

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Игроки "Спортинга" готовятся принять у себя мадридский "Атлетико". Исход прошлого матча определился уже в первом тайме. "Атлетико" открыл счет на первой же минуте. Автором гола стал Коке. Незадолго до перерыва ворота противника поразил Антуан Гризманн. Во втором тайме цифры на табло остались без изменений.

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Напряженным вечер четверга выдастся для игроков еще четырех команд. В этот день "Марсель" примет у себя "Лейпциг". Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу немецкого клуба. Игроки "Лацио" проведут вечер в Австрии: их ждет матч с "Зальцбургом". В первой игре итальянцы одержали уверенную победу - 4:2.