Эксперты из ЕС опасаются эскалации в Сирии

В Евросоюзе и Соединённых Штатах склоняются к мнению, что 7 апреля в Думе, последнем подконтрольном повстанцам пригороде Дамаска, произошла химическая атака, повлекшая значительные человеческие жертвы.

Политический консультант из фирмы Rasmussen Global ожидает теперь силовой акции Запада против властей Сирии:

«Это должно произойти потому, что последствия бездействия были тяжелыми, - сказал Фабрис Потье. - Начиная с 2013 года было несколько случаев применения режимом Асада химического оружи против населения. Поэтому Вашингтон и Париж четко понимают, что теперь им нужно как-то провести жирную красную линию ».

Президент США Дональд Трамп отменил зарубежную поездку, чтобы лично проконтролировать ответ Вашингтона на химическую атаку в Сирии.

Директор брюссельского отделения Международной кризисной группы опасается втягивания в этот конфликт России:

«Если американцы ударят по сирийской армии и попадут только по ней, то я думаю, что сирийский режим попробует отомстить, ударив по мирным жителям в районах, удерживаемых повстанцами, - сказал Йост Хильтерманн. - Гражданские лица ужасно пострадают, но конфликт останется ограниченным. Если будут поражены российские военнослужащие или самолеты, и русские разозлятся, или такое же произойдёт с иранцами, мы можем увидеть эскалацию не только в Сирии, но и в других местах региона».

«Здесь, в Брюсселе, Еврокомиссия выступила с осуждением того, что, как говорят, произошло в Думе. Пока она не комментирует угрозу последующих военных действий, но один источник сказал мне, что она внимательно следит за ситуацией в Сирии, передает корреспондент Евроньюс Дэймон Эмблинг. - Эта тема будет обсуждаться на заседании Совета по Иностранным делам в понедельник.