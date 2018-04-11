Есть будущее у атомной энергетики ЕС?

60 лет назад в Брюсселе, к открытию Всемирной выставки, был возведёт Атомиум. Это гигантская модель кристалла железа и одновременно памятник мирному атому и достижениям ядерной физики. Корреспондент Евроньюс Нима Гадакпур передаёт:

«Шесть десятилетий спустя, атомная энергетика покрывает в Евросоюзе более, чем на четверть его электрические потребности».

В Евросоюзе сейчас действует 127 атомных реакторов. Больше всего, 58, во Франции, а 7 — в Бельгии.

Эксперт по энергетике из Свободного университета Брюсселя Самюэль Фурфари даёт исторический экскурс о том, как коллективное решение расщеплять уран способствовало подъему европейского хозяйства:

"В 1955 году шесть министров иностранных дел встретились в итальянской Мессине, чтобы поделиться своими идеями о будущем Европы. Одим из главных предложений было заключить договор Евроатом, который позволил бы вместе развивать атомную энергетику для экономического возрождения Европы. В те времена устойчивое развитие Европейского сообщество было невозможно без производства в большом количестве дешёвой энергии. Это так и сегодня».

Но в прошлом месяце бельгийское правительство одобрило федеральную энергетическую стратегию, которая предусматривает постепенное закрытие всех АЭС в течение 7 лет. Из должны заменить газовые электрогенераторы. Отработанные топливо и другие радиоактивные отходы предполагается надежно захоронить.

Министр энергетики Мари-Кристин Марэм рассуждает о реалистичности выполнения такой задачи в такой срок:

"Готова ли Бельгия переключиться с атома на газ? Пока нет. Но мы к этому идём. Мы подготовили несколько законов, приняли ряд решений и разработали строгий график. Он предусматривает введение в строй газовых установок вместо атомных реакторов в период с 2022 по 2023 год. Вначале будет закрыто две станции с 40-летним стажем, а к 2025 году всё остальное будет выведено из эксплуатации».

Эти стареющие АЭС вызываю беспокойство в соседних странах. Люксембург соберается наделить своих граждан правом возбуждать против их начальства судебные дела в таких случаях, как радиоактивные утечки. В сердце Европе боятся своего Чернобыля.

В самой Бельгии федеральное правительство бесплатно раздаёт таблетки йода на случай облучения.

За радиационой обстановкой следит активист французского антиядерного движения Стефан Лом:

«Из 400 реакторов, работающих по всему миру, 3/4 очень старые, многие пора списывать. В любом случае, что бы вы ни думали об атомных станциях, за них вы или против, есть ли им альтернатива или нет, - в любом случае большинство из них вскоре будут закрыты. Твердое решение об этом принято в Соединенных Штатах, и конечно в Японии, после катастрофой в Фукусиме. Это необратимый процесс ».

Альтернативой считаются устойства, преобразующие в электричество силу ветра, солнца и текущей воды.

Евросоюз добивается, чтобы к 2020 году 20 проц потребляемой в нём энергии поступало из возобновляемых истчников. В 2016 году эта доля была лишь 17 проц.

Бельгия поставили перед собой лишь 13-процентную задачу.

Опережающими темпами переходят на возобновляемые источники Швеция, Венгрия и Литва.

Но некоторые другие намерены и дальше извлекать энергию из ядерного распада или синтеза. Новые станции строятся во Франции, Венгрии, Словакии и Великобритании.

Организация, FORATOM, название которой можно перевести как "За атом", утверждает, что они будут выбрасывать очень мало углекислого газа. Её сотрудница Берта Пикамал говорит, что АЭС почти не способствуют изменению климата

«Атомная энергетика обеспечивает чистое электричество, а также безопасность его поставок в ЕС. Она в меньшей степени зависит от импорта ископаемых видов топлива, сжигание которых загрязняе атмосферу. За ней будущее. А пока следует объединить все имеющиеся на рынке технологии, чтобы это произошло ».

Футуристический Атомиум дал людям в середине прошлого века надежду на то, что научно-технический прогресс обеспечит энергетическое изобилие.