Водные процедуры в тайский Новый год

На улицах города Аюттхая (недалеко от Бангкока) разворачивается настоящая водная битва. Самые активные участники в ней - слоны. Животные с удовольствием обливают прохожих водой из хобота. Те в долгу не остаются: для такого случая у каждого припасены вёдра и прочие ёмкости. Так в Таиланде принято отмечать традиционный праздник Сонгкран – тайский Новый год. Он проходит с 13 по 15 апреля – в, пожалуй, самые жаркие дни в году. И слоны, и жители, и гости города довольны: при температуре до плюс сорока градусов такие «водные процедуры» приходятся как нельзя кстати.