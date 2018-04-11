Донбасс: покоя нет ни живым, ни мертвым

"Видите воронку от снаряда? Вот здесь все и случилось"- Василина Николаева, секретарь сельсовета Гранитного, показывает и рассказывает. Жителям этого села на юге Донбасса к потерям не привыкать: с началом вооруженного конфликта в этой части Украины Гранитное буквально оказалось на "линии контакта" - с одной стороны, территории, подконтрольные украинской армии, с другой – районы, самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Однако есть истории, которые даже в военное время стоят особняком. Наша собеседница рассказывает о семье из Гранитного - родители и двое детей. Взрослые собирались выехать в соседний город. Решили оставить старшую дочь у соседки: дорога и опасная, и утомительная. На следующий день в соседский дом попал снаряд. Девочка погибла, присматривавшая за ней женщина была ранена... На этом, однако, драма не завершилась. Похоронив ребенка, родители днем позже вернулись на кладбище. И обнаружили развороченную могилу - результат артобстрела.

Местные жители рассказывают, что кладбище вообще часто обстреливали. До недавнего времени оно было закрыто для посетителей: слишком рискованно.

Василина вспоминает первые недели войны: она тогда ждала ребенка, работала в сельсовете. Во время обстрелов коллеги прятали женщину в туалет, подальше от окон.

А потом настал день, когда Василина с мужем босиком бежали прятаться в погреб. По мере эскалации конфликта ритм жизни Гранитного стали определять обстрелы и паузы между ними. Пара решила уезжать: они забили коров, загрузили мясо в машину, прихватив лишь самое необходимое И выехали из села, рискуя быть подстреленными по дороге. Позднее Василина вернулась. Ее ребенку - уже три, обстановка вокруг Гранитного гораздо спокойнее, хотя тревога и напряженность сохраняются, как и редкие обстрелы.

На улицах села, где до начала конфликта жили около 4 тысяч человек, тихо и безлюдно. За годы противостояния население сократилось почти вполовину, затем некоторые семьи вернулись. По данным местной администрации, сегодня в Гранитном - около 3 тысяч человек. Редкие пешеходы ускоряют шаг поняв, что их снимают....

Тем временем в сельсовете на удивление оживленно. Играет музыка: идет репетиция двух ансамблей Гранитного. В кабинете Николаевой ведут собрание местные активисты.

Самыми трудными и разрушительными для Гранитного стали 2014 и 2015 годы. Тогда село массово покидали все, кто мог. Оставив за спиной руины. Восстановление здания местной больницы, в котором также находилась музыкальная школа и библиотека, затянулось на годы, в работах участвовали и местные жители, и Красный Крест.

Гранитное - село пожилых: по данным местных властей, 40% его жителей - пенсионеры. Детей удручающе мало - 270 детсадовского и школьного возраста. Состав населения в Гранитном подвержен сезонным колебаниям: на зиму многие предпочитают перебираться к родственникам, туда, где теплее или легче отапливать жилье.

Вооруженный конфликт ударил по самым беспомощным, дома на пике конфликта остались старики, инвалиды, больные... И им по-прежнему очень тяжело. В некоторых районах запрещен автотранспорт, людям приходится всюду ходить пешком. Поход за крошечной пенсией может стоить жизни: кругом мины.

В населенных пунктах вдоль линии контакта продолжают гибнуть люди. По данным ООН, в период с ноября по февраль там пострадали 73 мирных жителях (12 погибли). Положения о прекращении огня и перемирии, предусмотренные Минским протоколом и Вторым Минским соглашением, не были реализованы.

Эксперт Европейского отделения Института Карнеги Наталья Шаповалова напоминает: боевые действия на юго-востоке Украины продолжаются, а люди годами живут в состоянии стресса. "Даже если сегодня их деревню не обстреливают, они слышат звуки рвущихся снарядов", - отмечает она.

В некоторых селах давно нет электричества. Уголь для обогрева домов жителям этого исторически угледобывающего района не по карману. Ситуацию усугубляет экологический кризис, грозящий перерасти в катастрофу. Заброшенные шахты затоплены и микрочастицы опасных загрязнений уходят в грунтовые воды, а оттуда - в систему водоснабжения. На повестке дня - и проблема воссоединения семей, разлученных войной. Связь с с остальными районами Украины здесь, в прифронтовой зоне, отсутствует.

И тем не менее люди верят, что худшее уже позади. Василина Николаева и ее коллеги ставят во главу угла восстановление инфраструктуры, в первую очередь для детей и стариков. А местные пенсионеры тем временем готовятся к участию в музыкальном фестивале. Музыка - одна из немногих доступных отдушин. Она заглушает звуки войны, вселяя в музыкантов надежду: они не просто выжили, они живут.