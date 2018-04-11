В Риме покажут знаменитого венецианца

Вся жизнь Джованни Антонио Каналя, известного как "Каналетто", была связана с Венецией. Здесь он родился, учился живописи, стал академиком, скончался. Именно виды, или "ведуты" (как он их называл) родной Венеции прославили его по всей Европе. Тем не менее выставка, приуроченная к 250-летию его смерти, открылась в Музее Рима - Палаццо Браски.

Куратор экспозиции Божена Анна Ковальчук, крупнейший в мире специалист по искусству итальянских художников XVIII века, не согласна с бытующим мнением о Каналетто:

«Широко известно мнение его английских агентов и клиентов, описывавших Каналетто как жадного и скупым художника, который мог изменять цену на картину каждый день. С ним надо было держать ухо востро, поскольку он мог вообще не выполнить заказ. Это вымышленный образ - идея самоуверенного художника, которому все не по чем. У меня сложилось впечатление, что Каналетто был скромным, спокойным человеком, который любил свою работу, любил Венецию"...

В экспозиции представлены 68 полотен, рисунков и документов той эпохи. Участие в ее составлении приняли музеи Москвы, Парижа, Лондона, Вены, Бостона и, конечно, родной для художника Венеции. Полюбоваться на "ведуты" Каналетто можно в Риме до середины августа.