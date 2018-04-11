"Полный провал в Европе", "Поражение, не заслуживающее прощения", "Падение сине-гранатовой империи" – мировые спортивные СМИ соревновались в эту среду в остроумии после неожиданного поражения "Барселоны" в ответном матче с "Ромой". Итальянская команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые более чем за 30 лет.

"Я сумасшедший, ведь тренер, который делает подобные вещи в подобных матчах, сильно рискует. И вы бы набросились на меня, если бы все не было так хорошо. Я поздравляю игроков. Ребята проделали невероятную работу, и я ими полностью доволен. Иногда люди думают, что наши игроки ленятся. Но мы сделали нечто необыкновенное", - так эту историческую победу прокомментировал тренер итальянской команды Эусебио Ди Франческо.

Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi

В первом матче "Барселона" разгромила "Рому" со счетом 4:1, при этом два мяча в свои ворота забили сами игроки римского клуба – Даниэле де Росси и Костас Манолас. Но в ответном матче именно они исправили ситуацию. Капитан "Ромы" реализовал пенальти, а Манолас уже под конец встречи забил головой решающий третий гол. А открыл счет Эдин Джеко, который отправил единственный мяч в ворота Тер Штегена в первом матче.

"Сегодня завершился наш путь на этом турнире. Произошло это неожиданно. А сейчас нам нужно двигаться дальше. Подобные поражения причиняют огромную боль и нам, и нашим болельщикам. Но нужно идти вперед", - с такими словами на пресс-конференции выступил наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде.

Фото: REUTERS/Tony Gentile

Для подопечных Эрнесто Вальверде это единственное поражение на нынешнем турнире. И оно стало роковым. В сезоне 2014/2015 каталонцы стали обладателями кубка Лиги чемпионов. Но в последние три года "Барселоне" не удается пройти дальше четвертьфинала.