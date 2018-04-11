Президентские выборы без оппозиции

Борьбу за главный государственный пост в стране ведут восемь претендентов, в том числе действующий президент — 56-летний Ильхам Алиев, кандидатуру которого выдвинула руководимая им правящяя партия "Новый Азербайджан".

В списки избирателей включены свыше пяти миллионов человек. Но порога явки на президентских выборах в Азербайджане нет и они будут считаться состоявшимися при любом количестве проголосовавших.

Одним из первых проголосовал лидер Азербайджана Ильхам Алиев. По традиции он исполнил свой гражданский долг рано утром и на участке в средней школе № 6 в центре столицы, где сам в свое время учился. Вместе с главой государства проголосовали его супруга Мехрибан Алиева и другие члены семьи. Президент покинул участок, не сделав заявлений для прессы.

За исключением Рази Нуруллаева, выдвинутого "Инициативной группой фронтистов", остальные кандидаты были конкурентами Алиева на прошлых выборах пять лет назад, ни один из них не набрал тогда и двух процентов голосов избирателей.

Очередные выборы должны были состояться 17 октября. Власти страны утверждают, что дату необхдимо было перенести из-за большого числа важных мероприятий международного и местного значения во втором полугодии.

В 2016 году в конституцию страны были внесены изменения, которые сняли ограничения на количество президентских сроков и увеличили их продолжительность до семи лет.