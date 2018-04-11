Парламент обсуждает право на аборт

В Буэнос-Айресе сотни человек приняли участие в очередном митинге в поддержку этой инициативы, предусматривающей разрешение прерывать беременность на сроке до 14 недель. Одновременно противники абортов собрались в столице у здания парламента. Против легализации выступают консервативные политические силы страны и церковь.

В начале марта подписи под законопроектом поставили более 70 членов 257-местной Палаты депутатов. Всего депутаты должны рассмотреть девять положений законопроекта, голосование состоится в июне.

Аборты в Аргентине разрешены только в случае изнасилования, а также при угрозе для жизни матери или плода. В остальных случаях искусственное прерывание беременности считается преступлением.

Десятки тысяч женщин в Аргентине ежегодно делают аборты в подпольных условиях.