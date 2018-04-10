Цукерберг: "Это моя личная ошибка"

Марк Цукерберг извинился перед Сенатом США за колоссальную утечку данных пользователей "Фейсбука". На прошедших в понедельник слушаниях американские конгрессмены хотели узнать, какие шагу будут предприняты, чтобы избежать аналогичных инцидентов в будущем.

Цукерберг откровенно признал, что считает произошедшее своей личной ошибкой, поскольку является главой компании, но одновременно дал понять, что улучшение платформы "Фейсбука" потребует времени.

"Очевидно, что мы сделали недостаточно, чтобы не допустить использования приложений "Фейсбука" во вредоносных целях. Это касается и "фейковых новостей", и иностранного вмешательства в выборы, и защиты персональных данных. Мы недостаточно широко понимали нашу ответственность, и это было большой ошибкой. Это была моя личная ошибка, и я сожалею об этом", - сказал Цукерберг.

Американских сенаторов интересовал вопрос, в каких именно целях "Фейсбук" собирает персональные данные пользователей. И какую прибыль компания извлекает, передавая этих данные в третьи руки, - например, для формирования рекламного контента на страницах пользователей соцсети.

"Наши исследования показывают, что даже если некоторым пользователям не нравится видеть рекламные объявления, то еще меньше они хотят видеть рекламу, которая никаких не соответствует их интересам", - отметил Цукерберг. Вдобавок он признался, что полностью отказаться от промо-контента "Фейсбук" просто не может себе позволить, поскольку это основной источник дохода компании.

Соцсеть "Фейсбук" оказался в центре громкого скандала в марте. Американские СМИ сообщили, что компания Cambridge Analitica получила доступ к данным десятков миллионов пользователей "Фейсбука" без их ведома. В результате разработанный алгоритм был использован для влияния на политические взгляды американских избирателей во время президентских выборов 2016 года.