Facebook в преддверии слушаний в Сенате

Глава Facebook Марк Цукерберг признался в своих ошибках конгрессменам США. В преддверии слушаний в сенате, он провел несколько встреч с американскими парламентариями и дал письменные показания по делу об утечке персональных данных пользователей соцсети. Согласно последней информации, речь идет о 87 миллионах аккаунтов.

"Чтобы обеспечить надлежащую защиту персональных данных американцев, необходимо внимательно следить за действиями соцсетей и платформ, таких как Facebook, выявлять совершенные ими ошибки", - говорт сенатор от Демократической партии Билл Нельсон.

Наличие таковых сам Цукерберг признал. В своих письменных показаниях Конгрессу он заявил, что "не было предпринято должных мер, чтобы предотвратить использование инструментов Facebook во вред": "это касается и фейковых новостей, и иностранного вмешательства в выборы, и высказываний, ведущих к разжиганию ненависти. А также - защиты данных пользователей и разработчиков от несанкционированного доступа. Мы недостаточно широко воспринимали свою зону ответственности, и это было большой ошибкой".

По мнению экспертов, теперь главная задача соцсети - вернуть доверие пользователей.

"Вопрос не в том, что говорит Марк (это мы уже не раз слышали), а то - как он это говорит", - отмечает Джесси Хэмпел, журналист ежемесячного журнала Wired, пишушего о влиянии компьютерных технологий на культуру, экономику и политику.

Глава Facebook уже заявил о планах заблокировать все сторонние приложения, которые имеют доступ к пользовательской информации и нарушают правила соцсети. Кроме того, будет создана независимая комиссия по исследованию влияния Facebook на выборы и демократию.