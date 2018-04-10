Борьба за жизнь горбатого кита не увенчалась успехом

Трое суток продолжалась борьба за жизнь горбатого кита, выбросившегося на берег около аргентинского города Мар-дель-Плата. Сотрудники Военно-морской префектуры, спасатели, специалисты по защите дикой природы и просто добровольцы сделали все возможное, чтобы вернуть в родную стихию 10-метровое млекопитающее весом около 6 тонн.

Когда его обнаружили местные жители в субботу, кит был на гране смерти от обезвоживания. Много часов подряд люди поливали его водой, чтобы тот не задохнулся, с помощью техники пытались прорыть коридор к воде, но тщетно!

Как именно млекопитающее, которому 3 или 4 года, оказалось на берегу, пока не ясно. У кита взяли анализ крови, чтобы понять, почему он потерял ориентацию в пространстве и столь опасно приблизился к берегу.