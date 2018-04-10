Концерн «Фольксваген» готовится к смене руководства. Нынешнего гендиректора Маттиаса Мюллера должен сменить Герберт Дисс, исполнительный директор бренда «Фольксваген». Об этом сообщает «Рейтер» со ссылкой на информированные источники.
VW меняет гендиректора
VW меняет гендиректора
Смену гендиректора анонсировали и в самом концерне. Перестановки связывают с программой обновления менеджмента.
Когда Мюллер покинет пост главы концерна, неизвестно. Он был назначен гендиректором осенью 2015 на фоне дизельного скандала, когда «Фольсваген» уличили в фальсификации тестов на соответствие выхлопа экологическим нормам. Формально контракт Мюллера подписан до 2020 года.