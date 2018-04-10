VW меняет гендиректора

Концерн «Фольксваген» готовится к смене руководства. Нынешнего гендиректора Маттиаса Мюллера должен сменить Герберт Дисс, исполнительный директор бренда «Фольксваген». Об этом сообщает «Рейтер» со ссылкой на информированные источники.

Смену гендиректора анонсировали и в самом концерне. Перестановки связывают с программой обновления менеджмента.

Когда Мюллер покинет пост главы концерна, неизвестно. Он был назначен гендиректором осенью 2015 на фоне дизельного скандала, когда «Фольсваген» уличили в фальсификации тестов на соответствие выхлопа экологическим нормам. Формально контракт Мюллера подписан до 2020 года.