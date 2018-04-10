Аризона направляет подразделения Нацгвардии США к мексиканской границе. Как заявил губернатор этого американского штата Даг Дьюси, всего 225 военных будут задействованы здесь в борьбе с нелегальной миграцией незаконным оборотом наркотиков.
Аризонские гвардейцы на мексиканской границе
Аризонские гвардейцы на мексиканской границе
Ранее столько же человек прибыли сюда из Техаса.
Не сумев убедить Конгресс США в необходимости возведения стены на границе с Мексикой, президент Дональд Трамп заявил о намерении отправить для ее охраны до 4 тыс. гвардейцев. Соответствующий приказ отдал министр обороны Джеймс Мэттис.
Глава Белого дома также подписал указ о заключении задержанных нелегалов под стражу: до сих пор их отпускали на свободу до суда.