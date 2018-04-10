Китай за снижение пошлин

Политика открытой экономики и снижение тарифов на импорт иностранных товаров, в том числе автомобилей, - такие задачи назвал приоритетными для Китая председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао. В его словах эксперты видят попытку разрядить напряженность в отношениях с США в условиях нарастающей торговой войны.

"Мышление в стиле холодной войны и игры с нулевой суммой устарели. Изоляционизм - это путь в никуда. Добиться национальных успехов и искоренить мировые проблемы можно только путем совместных мер, направленных на поддержание мира и развития", - отметил Си Цзиньпин.

О вреде торговых войн заявила и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

"Две трети роботов произведены сегодня в Азии, главным образом, в Японии, Южной Корее и Китае. Необходимо сохранить данную тенденцию. Распространение инноваций возможно лишь посредством торговли", - отметила она.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил возмущение в связи с неравенством условий в торговле двух стран.

"Уже много лет Китай пользуется своими преимуществами перед США. Мы должны были бы последовать такому примеру, но не сделали этого", - отметил он.

Глава Белого дома считает нынешние торговые отношения с Китаем несправедливыми и, в частности, приводит в пример гораздо более высокие пошлины на экспорт американских, чем китайских, автомобилей.

Новый виток обострения отношений двух стран начался после того, как Вашингтон заявил о возможном введении дополнительных тарифов на китайские товары общей стоимостью в 100 млрд долларов. Госсовет КНР заявил о неминуемых ответных мерах и опубликовал список из 106 товаров США, на которые могут быть введены пошлины в 25%.