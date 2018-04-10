Украина готовит для России санкции

Украина вслед за США собирается ввести санкции против российских предпринимателей. Уже в ближайшие дни спецслужбы и Кабинет министров должны вынести проект соответствующего решения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны, — рассказал президент Украины Пётр Порошенко. По его словам, санкции «будут максимально синхронизированы с решением правительства США».

Уже известно, что в украинские санкционные списки должны быть внесены имена миллиардера Олега Дерипаски и других предпринимателей, которых Киев называет «олигархами». Порошенко подчеркнул, что речь идёт о тех, кто играет ключевую роль в жизни России, ведёт дела в Крыму и занимается поставками оружия.

Соединённые Штаты ранее ввели санкции против семи российских миллиардеров. В заявлении Министерства финансов США сказано, что они приумножили своё состояние благодаря близости к власти, а значит, должны нести свою долю ответственности за политику правительства.

В Москве заявляют, что никаких олигархов в стране нет, а санкции «не свернут Россию с избранного курса».