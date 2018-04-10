В обзоре “Вкратце из Брюсселя”:
Судебная неудача Uber. Цифровой день и Цукерберг
Судебная неудача Uber. Цифровой день и Цукерберг
Американская компания Uber потерпела ещё одно поражение в ЕС. Европейский Суд позволил странам-членам привлекать её местных управляющих к уголовной ответственности за нелегальную таксомоторную деятельность. Французский парламент уже выступил за запрет службы UberPOP, использующей непрофессиональных водителей.
Пока в Сенате США ожидали выступления главы Facebook, в Брюсселе отмечали Цифровой День. Марка Цукерберга снова пригласили дать показания в Европарламенте.